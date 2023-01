PM reforçou policiamento na Zona Oeste - Reprodução/Redes Sociais

Rio - A Cidade de Deus amanheceu, nesta terça-feira (24), em clima de guerra e tensão, que se estende por grande parte da Zona Oeste do Rio. Recentemente, a região vem sendo palco de confronto entre traficantes e milicianos, que disputam o controle do território. Nas redes sociais, moradores relataram medo de sair nas ruas e pedem ajuda.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram supostas ordens do CV para quem mora no bairro. "Senhores moradores, está proibido o uso de capacetes, ao adentrar na comunidade liguem a luz do salão, o pisca alerta e mantenham os vidros abertos. Att, Comando Vermelho", diz um comunicado.

Durante todo o fim de semana, até esta terça-feira (24), moradores das áreas afetadas pela guerra entre criminosos em Jacarepaguá tem relatado tiroteios intensos e movimentações de criminosos pelas ruas dos bairros.

Segundo a PM, o policiamento foi intensificado pelo 18º BPM (Jacarepaguá) na região dos bairros Cidade de Deus e Gardênia Azul, com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) para permitir que a população local "tenha assegurado o direito de livre circulação nestes locais."



Na comunidade da Muzema, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) segue empregando patrulhamento no contexto do Programa Cidade Integrada para coibir movimentações criminosas, roubos de veículos e de carga.

Nesta manhã, equipes do Bope iniciaram uma operação para a retirada de barricadas e patrulhamento intensivo pelas ruas da localidade com viaturas fortificadas. Com a ajuda de cães farejadores, grande quantidade de drogas foram apreendidas na região. Ninguém foi preso até o momento. A operação segue em andamento.

Tensão se estende para Gardênia Azul e Muzema

Na semana passada, traficantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a comunidade da Gardênia Azul, dominada por milicianos há anos, e tomar o controle. A tentativa gerou intenso confronto e acabou deixando uma adolescentes de 17 anos ferida.

Márcia Vitória Sá Cardozo acabou tendo o baço e o fígado atingidos pelos disparos e já passou por três procedimentos cirúrgicos. Ela está em coma induzido no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Seu estado de saúde é grave e delicado.

"Gardênia Azul pede socorro! O povo está abandonado, quem manda é o tráfico!", escreveu uma moradora na web.

Os bairros de Rio das Pedras, assim como a comunidade da Muzema, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, vivem também vivem momentos de tensão nos últimos dias devido a intensos confrontos com mortes e feridos.

A Gardênia, assim como a Muzema, em Itanhangá, e Rio das Pedras, sofreu forte influência de milicianos nos últimos anos. Com essa suposta invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, teria tomado conta de comunidades dentro da Gardênia e expandido pontos de venda de drogas pela região.

Na noite desta segunda-feira (23), o Luiz Henrique da Silva Gonçalves, de 19 anos, foi morto a tiros na Estrada de Jacarepaguá, na altura da Muzema. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e encontraram a vítima já em óbito.

Informações iniciais apontam que quatro homens abordo de motos passaram por onde Luiz estava e atiraram contra ele. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para investigar o caso e esclarecer a motivação do crime, além de encontrar os suspeitos.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não informou se existem investigações sobre as recentes tensões na Zona Oeste.