Gardênia Azul

Ontem a noite traficantes do CV com o bonde do Lesk e Gargalhone, levaram o terror para os moradores da Gardênia. Lesk e Gargalhone se reuniram com os traficantes do CV na localidade do Karatê, no fim da tarde de ontem, e organizaram um grupo de 50 traficantes pic.twitter.com/qGoZejwGVh