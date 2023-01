A Praia do Recreio ficou repleta de lixo após o evento musical - Reprodução

A Praia do Recreio ficou repleta de lixo após o evento musicalReprodução

Publicado 19/01/2023 22:10

Rio – A Polícia Civil abriu um inquérito, nesta quinta-feira (19), para investigar o evento ilegal que o grupo musical Clareou realizou na Praia do Recreio, na Zona Oeste, na última quinta-feira (15). A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente ouvirá, na semana que vem, empresários e membros do grupo sobre o ocorrido e as toneladas de lixo deixadas no local após o término do show. As informações são do Portal 'G1'.

Na segunda-feira, dia seguinte ao evento, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) afirmou que o Grupo Clareou não respeitou a ordem da subprefeitura da Zona Oeste que não havia autorizado o evento musical realizado na Praia do Recreio, na Zona Oeste. A festa ocasionou tumulto e gerou grande acúmulo de lixo na região.

Nas redes sociais, Paes publicou na época o despacho do subprefeito Raphael Lima e pediu desculpa aos moradores. "Mensagem aos moradores do Recreio: na tarde de ontem a praia do Recreio dos Bandeirantes foi local da realização de um evento não autorizado pela prefeitura realizado pelo grupo Grupo Clareou. Como pode ser visto na imagem consta o despacho do Subprefeito Raphael Lima negando a solicitação. Mesmo assim o grupo, por quem sempre tive respeito e admiração, insistiu em promover o seu show", disse.

Evento irregular na Praia do Recreio deixa cerca de 68 toneladas de lixo.#ODia



Crédito: Reprodução Internet pic.twitter.com/YWJ0O3RT3V — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2023



O prefeito ainda reforçou que por conta da desordem e tumulto esses tipos de eventos não são autorizados "Pelos motivos óbvios a prefeitura não autoriza este tipo de evento que gerou enorme transtorno e sujeira na região. Me desculpo pelo ocorrido e o grupo responderá por seus atos. Trabalharemos para que fatos assim não se repitam", finalizou. O prefeito ainda reforçou que por conta da desordem e tumulto esses tipos de eventos não são autorizados "Pelos motivos óbvios a prefeitura não autoriza este tipo de evento que gerou enorme transtorno e sujeira na região. Me desculpo pelo ocorrido e o grupo responderá por seus atos. Trabalharemos para que fatos assim não se repitam", finalizou.

Procurado na ocasião, o Grupo Clareou explicou que a situação saiu do controle e pediu desculpas pelo transtorno.

"No último domingo (15), o Grupo Clareou se reuniu na Praia do Recreio para a gravação de algumas imagens para um futuro projeto. Na ocasião, a situação acabou saindo do esperado e do nosso controle com uma superlotação de pessoas e, consequentemente, muito acúmulo de lixo na região. Dessa forma, em respeito aos nossos fãs, moradores da região e funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro, gostaríamos de pedir desculpas por todos os problemas causados pelo super lotação da praia e região", disse em nota.