Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) neutralizaram três líderes de organizações criminosas que atuam no estado do Rio - Reprodução / Google Street View

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) neutralizaram três líderes de organizações criminosas que atuam no estado do RioReprodução / Google Street View

Publicado 23/01/2023 14:08

Rio - Somente na última semana, a Polícia Militar (PM) neutralizou três líderes de organizações criminosas que atuam em comunidades da Zona Oeste do Rio. Juan Augusto, o "Gordinho" e Luiz Fernando Batista, vulgo "Liriu" foram presos. Já Rodrigo Dias, conhecido como "Pokémon" morreu em confronto com agentes. A informação foi divulgada em um balanço anunciado pela corporação no último domingo (22).



Segundo a PM, na última quarta-feira (18), o serviço de inteligência do 18º BPM (Jacarepaguá) recebeu informações sobre a localização de Juan Victor Virgens Augusto, vulgo “Juan” ou “Gordinho”, de 17 anos, membro do Comando Vermelho (CV) e líder do tráfico de drogas da comunidade do Teixeiras, em Realengo, Zona Oeste.



Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), junto com uma equipe do Serviço Reservado (P2), foram até ao endereço do traficante e o localizaram. Não houve resistência durante a abordagem.

Com ele, os agentes encontraram uma mochila com uma pistola Bersa calibre 9mm, um carregador com dois cartuchos, dois rádios comunicadores, 49 pinos de cocaína, 277 trouxinhas de maconha e quatro pedras de crack.



A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara), onde o adolescente permaneceu apreendido.



Já na última quinta-feira (19), Luiz Fernando de Souza Batista, o "Liriu", do CV, foi preso durante uma operação do 18° BPM (Jacarepaguá), que contou com a presença do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA), para reprimir o tráfico de drogas na comunidade da Tirol, na Freguesia, ocorrida na última quinta-feira (19).



De acordo com a corporação, durante a prisão, a equipe policial encontrou oito frascos de loló, duas cápsulas de cocaína, um rádio transmissor, um caderno de anotações, uma mochila e um cinto tático com o chefe do tráfico na região.



"Liriu" é apontado como um dos suspeitos de ter participado da morte do soldado da PM Caio Cezar Lamas Cordeiro, lotado no batalhão de Jacarepaguá, em dezembro do ano passado, na mesma favela.



A ocorrência policial foi registrada na 41º DP (Tanque), onde o suspeito permaneceu preso.



No último sábado (21), segundo informações da PM, uma equipe do batalhão de Jacarepaguá fazia um patrulhamento no entorno da comunidade da Gardênia Azul, para reprimir o deslocamento de milicianos na região.

Durante a ação, os agentes notaram uma moto, com dois indivíduos, transitando de maneira suspeita pela Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, no Anil, e iniciaram a abordagem. Após ordenarem a dupla que parasse, um deles atirou e houve confronto.

Com o fim da troca de tiros, os policiais encontraram um homem baleado, que foi identificado como o miliciano Rodrigo Dias, conhecido como "Pokémon", uma das principais lideranças das comunidades do Rio das Pedras e da Muzema.



Pokémon chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendida uma pistola Glock G17 calibre 9mm com numeração raspada e 16 cartuchos.



O condutor da moto, além da arma e das munições apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde a testemunha informou ter sido obrigado pelo acusado, a fugir da abordagem policial, e foi liberado em seguida. Nada foi encontrado com ele.