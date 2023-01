Foram registradas 26 quedas de árvores nesta segunda-feira, segundo o Centro de Operações - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 23/01/2023 23:08

Rio - Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira (22), após a queda de uma árvore no bairro de Marechal Hermes, na Rua Alexandre Gasparoni, na Zona Norte do Rio. A queda foi causada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio. O estado de ambas as vítimas é desconhecido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou que o quartel de Parada de Lucas acionado às 15h. As vítimas ficaram presas entre as ferragens do carro, mas foram retiradas pelas equipes. Uma delas foi resgatada com ferimentos leves e após atendimento no local, recusou ser levada para o hospital mais próximo. A outra vítima foi socorrida pelo Samu.

Equipes da Comlurb foram acionada para fazer a retirada da árvore e a limpeza da pista.

Segundo o Centro de Operações Rio, há 26 registros de quedas de árvore ou galhos ruas e avenidas na cidade devido as fortes chuvas registradas nessa segunda-feira. As ocorrências são na Gardênia Azul, Realengo, Taquara, Jacarepaguá, Marechal Hermes, Curicica e Anil.

Na Taquara, foi registrada uma árvore caída dos dois lados da pista da Estrada dos Bandeirantes. Já em Realengo, a ocorrência foi observada na Rua Piraquara e na Barra da Tijuca, na altura do Barra Music.