O assalto ocorreu na Avenida Brasil, altura de Guadalupe - Google Street View

Publicado 23/01/2023 13:06 | Atualizado 23/01/2023 15:27

Rio - Um corregedor do Corpo de Bombeiro foi atacado a tiros e teve o carro roubado durante arrastão na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, na tarde da última sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o agente foi abordado por dois criminosos armados.

O coronel Marcos da Costa Alves estava em um Ford Fusion, uma viatura oficial blindada e descaracterizada, com a mulher e os dois filhos, de 14 e 9 anos. Os suspeitos atiraram contra o veículo, e em seguida a família saiu do carro, a fim de preservar a vida e não reagiu ao assalto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo, mas os suspeitos fugiram antes da chegada da viatura. “Não houve registro de feridos na ação e a vítima informou aos policiais que iria registrar a ocorrência por meios próprios”, complementou em nota. A corporação ressaltou ainda, que o carro não foi recuperado.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e que as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro afirmou que acompanha o caso e colabora com a investigação da Polícia Civil. A corporação está prestando apoio ao militar e seus familiares, que passam bem.