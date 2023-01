Cabo Marcos Felipe é lotado no 16º BPM e estava de folga quando foi baleado - Reprodução

Publicado 23/01/2023 12:36

Rio - O policial militar Marcos Felipe Dias Francisco, de 36 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (23) após passar uma semana internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na última terça-feira, ele foi baleado na barriga quando reagiu a um assalto enquanto entregava uma encomenda no bairro K11, em Nova Iguaçu.

Já levado ao hospital em estado muito grave, Marcos passou por uma cirurgia de emergência para a remoção da bala e seguia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade desde então.

Marcos era lotado na 16º BPM (Olaria) e atuava na UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse) e agora ficará a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas para o andamento do caso. As investigações buscam entender se o acontecido poderia ter sido uma emboscada.