Douglas Muniz da Silva, de 21 anos, comemorava a descoberta de que ia ser pai quando foi mortoReprodução / Mídias Sociais

Publicado 23/01/2023 14:17 | Atualizado 23/01/2023 15:46

Rio – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de Douglas Muniz da Silva, de 21 anos, morto no dia 14 de janeiro após ter sido baleado em frente à sua casa, em Belford Roxo, na Baixada. Ele chegou a ser socorrido pela mãe ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime está foragido.

Segundo Eduardo Trajano, pai da vítima, Douglas fazia uma festa para comemorar a descoberta de que iria ser pai. Durante a confraternização, segundo testemunhas, Douglas teve uma discussão "boba" com um amigo, que deixou o local e voltou com uma arma, baleando o jovem em seguida. O assassinato teria sido presenciado por todos que estavam no evento.

Douglas foi baleado duas vezes, uma no braço esquerdo e outra no tórax. Ele foi levado ao hospital porém, com hemorragia interna, não resistiu aos ferimentos. O enterro foi realizado no dia 16 de janeiro, no Cemitério de Nova Iguaçu. "Muito triste o que ocorreu com ele, um menino sorridente, alegre, trabalhador e honesto. Estava todo feliz que ia ser pai. Não tenho palavras para descrever", disse uma amiga do jovem.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para checar a ocorrência na unidade de saúde. O caso encaminhado para a DHBF.

A Polícia Civil realiza diligências para capturar o suspeito, que teria fugido para Seropédica, na Baixada Fluminense, depois para São João de Meriti, na Região Metropolitana do Rio e, por fim. teria se abrigado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.