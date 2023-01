Policiais do BOPE realizaram uma operação na comunidade da Muzema, para apurar denúncia de criminosos fazendo moradores de reféns - Reprodução / Twitter

Publicado 23/01/2023 11:50

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram uma operação na comunidade da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, para apurar uma denúncia sobre criminosos que teriam feito moradores de reféns, na noite do último domingo (22). Segundo a Polícia Militar (PM), durante a ação, os agentes foram atacados a tiros, mas não houve feridos.



De acordo com informações da PM, os agentes fizeram buscas pela região de mata, onde estariam as supostas vítimas, e constataram que a denúncia era falsa. No momento da entrada das equipes, criminosos armados atiraram contra os policiais e em seguida fugiram para o interior do matagal.

Até o momento, não há informações sobre prisões e apreensões durante a operação.

Nas redes sociais, viralizaram vídeos e fotos mostrando a presença dos agentes em um condomínio da região.

A região é controlada por grupos paramilitares e, assim como outras áreas de Jacarepaguá, se tornou palco de confrontos entre organizações criminosas. Desde a última semana, membros do Comando Vermelho (CV) realizaram diversas ações para tentar tomar o controle das comunidades da Gardênia Azul, Muzema e Rio das Pedras.



Um morador da Muzema, que preferiu não se identificar, relatou ter escutado disparos e visto os policiais circulando pelas ruas do local. Ele pediu mais atuação do governo para dar um fim a guerra que tem tirando vidas e o sono de quem vive nos territórios disputados por grupos criminosos.



"Está muito ruim, a verdade é que ninguém lá de cima olha para a gente. Ano de eleição passou, agora nós não temos mais valor, é sempre assim. Ontem foi essa doideira aqui na porta de casa, vários policiais circulando pela mata e pelo meu condomínio. Nenhuma reclamação a eles, ainda bem que estão aqui fazendo o trabalho deles, mas viver no meio dessa guerra é que não dá", desabafou.

"Minha namorada mora no Gardênia, lá está pior. O problema maior, que são esses conflitos pesados, ainda não chegou aqui, mas, se chegou lá, vai chegar aqui também. O que o governo está fazendo para livrar a população de bem disso? Quantos de nós vamos morrer? Cada ano que entra, tem mais grupos, eles brigam entre si e se separam, aí disputam a área. O cidadão de bem só quer paz", finalizou.





Conflitos recentes deixam adolescente baleada



Na madrugada da última sexta-feira (20), na Gardênia Azul, a Na manhã desta segunda-feira (23), moradores da Praça Seca, outro bairro da Zona Oeste que também sofre com os conflitos entre grupos criminosos, relataram um intenso tiroteio entre membros de ambos os lados. Segundo quem mora no local, traficantes tentaram tomar o Morro do Chacrinha, uma comunidade do bairro dominada por milicianos. Não há informações sobre feridos.Na madrugada da última sexta-feira (20), na Gardênia Azul, a adolescente Márcia Vitória Sá Cardozo, de 17 anos, foi baleada na perna e na barriga durante um conflito entre bandidos e foi socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.