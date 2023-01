Rodrigo Dias, de 32 anos, era conhecido como 'Pokémon' e considerado um dos líderes da milícia de Rio das Pedras e de Muzema - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/01/2023 18:54 | Atualizado 21/01/2023 18:58

Rio – Rodrigo Dias, de 32 anos, considerado um dos líderes da milícia de Rio das Pedras e de Muzema, foi morto neste sábado (21) após uma troca de tiros com agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) no bairro do Anil, Zona Oeste do Rio. Ele, que é conhecido como "Pokémon", chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, os militares foram acionados para uma ocorrência no bairro, para abordar uma pessoa em atitude suspeita. De acordo com o comando da unidade, eles tiveram viram dois homens em uma motocicleta e, após darem ordem de parada, um deles atirou e houve confronto.

Após o fim dos disparos, os dois homens caíram da moto e Rodrigo foi levado ao hospital. O condutor e segundo suspeito, Otávio Rodrigues de Brito, de 28 anos, foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada. A pistola usada no confronto foi apreendida, assim como a munição encontrada com os homens.