Paes se reuniu com os ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e do Turismo, Daniela Carneiro - Érica Maritin/Agência O DIA

Publicado 21/01/2023 16:05

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reuniu com os ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e do Turismo, Daniela Carneiro, para debater o futuro dos aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) e Santos Dumont, na manhã deste sábado (21). Ao término do encontro foi informado que tanto o governo federal quanto a concessionária RIOgaleão vão procurar uma forma para se chegar a um acordo favorável a todos.



Segundo o ministro Marcelo França, o Governo Federal estuda a possibilidade de relicitar a concessão do aeroporto RioGaleão.



"Existe uma situação jurídica e política. Nós vamos estudar a retomada dessa possibilidade porque é a maneira mais simples. Essa é uma das maiores empresas do mundo. Sabemos que sofreu com a pandemia. Temos essa consciência e a empresa demonstra a ideia de continuar. Vamos encontrar uma fórmula rápida e eficiente. Se for possível, bom. Se não for juridicamente, vamos encontrar uma forma para que a mesma empresa possa continuar concorrendo no Brasil. Nesse caso específico não houve uma atitude de renúncia à concessão, vamos estudar para que essa renúncia seja renunciada", disse França que lembrou que, na última semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, em plenário, o projeto de relicitação da concessão do Aeroporto Auízio Alves, que fica em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.