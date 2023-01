Feridos foram levados para o Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Feridos foram levados para o Hospital do Andaraí, na Zona Norte do RioEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 21/01/2023 17:23

Rio - Um morador do Morro do Borel, identificado como Daniel Eduardo Silveira Pinheiro, de 18 anos, morreu baleado durante um tiroteio entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e policiais militares, na noite de sexta-feira (20). Além dele, um segundo morador, identificado como Daniel Teixeira da Silva, um PM e um suspeito também ficaram feridos. Todos foram socorridos ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio.

Daniel Eduardo Silveira Pinheiro foi baleado durante um tiroteio no Morro do Borel, na Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

De acordo com a PM, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Borel foram acionados para uma ocorrência envolvendo um tiroteio nas comunidades Borel e Casa Branca. Segundo o comando da unidade, durante a ação os policiais foram atacados por um grupo de criminosos que atiraram contra a guarnição. Ao fim dos disparos, os agentes encontraram um suspeito ferido.

Na mesma ação, um policial acabou baleado no braço. Ambos foram socorridos para o Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Posteriormente os agentes foram informados que dois moradores da comunidade haviam dado entrada na mesma unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ferido foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito. Ele segue internado sob custódia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos que mataram Daniel Eduardo.

Nas redes sociais, moradores dizem que criminosos do TCP tentaram invadir o Morro do Borel, dominado pelo CV. O clima na região está instável. "Interromperam o sonho de um menino de 18 anos, ambos não tinham envolvimento com nada, sempre alegre fazendo todos rir, sempre foi a alegria da família...mas Isaías do Borel e Wilian Robocop estão mandando chegar atirando em todos os moradores da Casa Branca covardemente", denunciou um morador.

Uma colega do rapaz também publicou uma homenagem à Daniel:

Te amarei eternamente meu menino, Descansa paz pic.twitter.com/ciPRzSM4FZ — Silva Joy (@silvajoy162914) January 21, 2023

Procurada, a direção do Hospital do Andaraí ainda não informou o estado de saúde dos demais feridos no confronto.

Na ação foram apreendidos um fuzil, uma pistola, três carregadores de fuzil, um carregador de pistola, munições, celular e um tablet. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.