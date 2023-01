Na colisão, o para-choque, a grade, o conjunto de farol e a bainha lateral do ônibus sofreram vários danos - Divulgação

Publicado 21/01/2023 22:01 | Atualizado 21/01/2023 22:03

Rio - Um veículo de passeio colidiu com um BRT da nova frota que fazia a linha 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico parador), neste sábado (21). De acordo com a Mobi-Rio, o motorista do carro fez uma conversão proibida no corredor da Transolímpica. Na colisão, o para-choque, a grade, o conjunto de farol e a bainha lateral do ônibus sofreram danos. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil e o ônibus ficará até três dias fora de operação para os reparos, prejudicando cerca de 12 mil usuários.

Um passageiro do BRT sentiu dor no braço após o choque e foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros, sendo liberado em seguida.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é infração gravíssima executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização. A multa é de R$ 293,47. Além da multa, o motorista do veículo de passeio vai ser processado e responsabilizado com vistas ao ressarcimento pelos danos causados ao patrimônio público.