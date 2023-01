Paulo César Costa, de 59 anos, foi autuado por importunação sexual - Divulgação / PMERJ

Paulo César Costa, de 59 anos, foi autuado por importunação sexualDivulgação / PMERJ

Publicado 21/01/2023 18:22

Rio – Agentes do 6º BPM (Tijuca) levaram, na manhã deste sábado (21), um homem que possivelmente se encontra em situação de rua à 19ª DP (Tijuca) após ele ter se masturbado em um ônibus no Andaraí, Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, Paulo César Costa, de 59 anos, estava no coletivo quando uma mulher de 37 anos embarcou na Praça Saens Pena, na Tijuca. Ela o avistou no interior do veículo, sentindo mau cheiro vindo dele, e percebeu o momento em que o homem colocou o seu órgão sexual para fora da calça e começou a se masturbar. Preocupada, pediu apoio aos passageiros, que começaram a se agitar, o que levou o motorista a reparar que algo estava acontecendo, decidindo parar o ônibus na porta do batalhão.

A Polícia Militar foi então acionada por passageiros, e Paulo e a mulher conduzidos à 19ª DP, onde prestaram depoimento e a ocorrência foi registrada. O acusado foi autuado por importunação sexual e liberado.