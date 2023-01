Segundo as investigações da 119ªDP (Rio Bonito), quando contrariado, Wanderson costuma causar incêndios - Divulgação

Segundo as investigações da 119ªDP (Rio Bonito), quando contrariado, Wanderson costuma causar incêndiosDivulgação

Publicado 21/01/2023 16:55

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (21), um homem pela prática dos crimes de incêndio, injúria e ameaça, em Rio Bonito, na Região Metropolitana. O suspeito, identificado como Wanderson Silva Rocha, é acusado de colocar fogo na casa da própria mãe, incendiar o carro do companheiro da ex-namorada e ameaçar o casal de morte.

Segundo as investigações da 119ªDP (Rio Bonito), quando contrariado, ele costuma causar incêndios. Em outubro de 2022, após uma discussão banal com a própria mãe, ele colocou fogo na casa dela, destruindo completamente o imóvel e colocando em risco prédios vizinhos.

Recentemente, após expulsar a companheira de casa e descobrir que ela reatou o relacionamento afetivo com o ex-marido, além de xingá-la pelo WhatsApp, prometeu matar o casal. Além disso, ele também prometeu incendiar o carro e a casa do homem. Com medo, o casal saiu da residência e escondeu o carro em frente ao estabelecimento comercial do pai da vítima.

Apesar disso, na madrugada desta sexta (20), Wanderson encontrou o automóvel e colocou fogo, destruindo-o e colocando em risco os moradores locais. Em razão desse fato, o casal procurou a delegacia, que representou pela prisão preventiva do suspeito.

Wanderson também planejava matar o atual marido da ex-namorada em outra oportunidade, uma vez que já esteve em frente a casa dele com dois facões em uma bolsa e afirmando que cortaria a cabeça do rapaz, que evitou o local ao saber da presença do suspeito.

O histórico criminal de Wanderson contempla 17 crimes, inclusive alguns praticados na forma da Lei Maria da Penha.