O suspeito foi preso por agentes da 5ªDP (Mem de Sá) - Reprodução / Google Maps

O suspeito foi preso por agentes da 5ªDP (Mem de Sá)Reprodução / Google Maps

Publicado 21/01/2023 16:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (21), um homem envolvido em um roubo ocorrido dois dias antes, no Centro do Rio. Ele foi localizado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular, Zona Norte do Rio.



O criminoso precisou ser socorrido porque, durante o crime, na modalidade "saidinha de banco", teria sido atingido por uma vítima, que reagiu à abordagem, fato que está sendo apurado pela 5ª DP (Men de Sá) Ao dar entrada no hospital, os agentes que estavam à procura dele, inclusive em unidades de saúde, foram avisados e o prenderam.

A investigação prossegue para identificar um comparsa do suspeito, que participou do roubo, e outros possíveis envolvidos no crime.