Homem se filmou dirigindo acima da velocidade - Reprodução

Publicado 21/01/2023 16:20 | Atualizado 21/01/2023 18:51

Rio – A Prefeitura do Rio abriu uma investigação para tentar identificar um homem que aparece em vídeo se filmando enquanto dirige um táxi em velocidade acima de 100 km/h por uma via que, segundo a TV Globo, seria a Rua Bulhões Marcial, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. As imagens foram exibidas no 'RJTV1'.

Na gravação, feita no período da noite ou madrugada, quando há poucos carros na rua, o homem está sem cinto de segurança e afirma estar dirigindo a aproximadamente 110km/h. Em determinado momento, ele decide mudar de pista e ir na contramão, assustando outros motoristas. Assista ao vídeo:

"Vou fazer aquela ‘travessurinha’, que eu gosto sempre de fazer. Estou numa velocidade de 100km/h, o motorista não vai entender nada ... Eu já estou cortando aqui, eu estou mais ou menos a 110 (km/h). Eu estou no samurai, ‘cumpadi’. Agora eu vou que vou, maluco ... Bate de frente", diz ele no vídeo. O limite de velocidade na via seria de 60km/h.

O homem parece ainda ter tentado realizar a manobra cavalo de pau, derrapando o veículo para entrar em outra rua. “Vou meter um cavalo, vou meter um cavalo”, afirma.

Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes informou que está tentando identificar o taxista para verificar se ele está cadastrado no sistema do órgão. Caso esteja, será aberto um processo administrativo e ele poderá perder a autorização para exercer a profissão.

Denúncias sobre má conduta de motoristas de táxi podem ser feitas pela Central de atendimento 1746.