Publicado 23/01/2023 08:45 | Atualizado 23/01/2023 09:36

Rio - Moradores relatam intenso tiroteio na Praça Seca, Zona Oeste, desde a madrugada desta segunda-feira (23). De acordo com relatos, houve confronto entre traficantes e milicianos na região.

Nas redes sociais, moradores explicam que traficantes tentaram tomar o Morro do Chacrinha, uma comunidade do bairro dominada por milicianos. Internautas relataram ainda que o tiroteio ocorreu durante toda madrugada e permaneceu durante a manhã. Não há informações sobre feridos.

quase quatro horas da manhã e o tiroteio comendo solto na praça seca — Lolo ⊬ it's alive (@heavyvhs) January 23, 2023

Tiro comendo firme na Chacrinha #pracaseca — Mony Sikkka (@monesou) January 23, 2023

Praça seca não aguenta mais essas guerras #bgmanharj — Ednaldo (@kednaldo) January 23, 2023

Procurada, a Polícia Militar não respondeu se atuou na comunidade durante a madrugada e nem se o policiamento foi reforçado na região. Mas informou que na manhã desta segunda-feira (23), policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) com o apoio do 2° Comando de Policiamento de Área (Capital) realizam uma operação nas comunidades do Morro da Caixa D'Água e Pendura Saia, no bairro da Taquara, Zona Oeste.