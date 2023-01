Márcia Vitória, 17 anos, foi baleada durante intenso confronto na Gardência Azul - Arquivo Pessoal

Márcia Vitória, 17 anos, foi baleada durante intenso confronto na Gardência AzulArquivo Pessoal

Publicado 21/01/2023 12:17 | Atualizado 21/01/2023 12:45

Rio - Familiares de Márcia Vitória Sá Cardozo, de 17 anos, afirmaram que a adolescente apresentou uma melhora em seu quadro clínico, neste sábado (21). A jovem foi baleada durante um intenso confronto entre traficantes e milicianos na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, na madrugada da última sexta-feira (20). A vítima acabou tendo o baço e o fígado atingidos pelos disparos e já passou por três procedimentos cirúrgicos.

De acordo com os parentes, os médicos afirmaram que Márcia está reagindo bem e querendo acordar, mas permanece em coma induzido , no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. "Vamos continuar nossas orações", disse um familiar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o quadro clínico da paciente permanece grave.

"Deu uma melhoradinha de ontem para hoje, graças a Deus. Ele vai nos dar a vitória", disse o pai da jovem. Márcia Vitória passou por duas cirurgias no abdômen e uma nas pernas. Por conta de complicações, ela acabou perdendo o baço. A adolescente está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), dependendo de ventilação mecânica.

Enquanto o pai e o namorado da jovem a acompanham no hospital, a mãe e a irmã dela, que atualmente moram no Rio Grande do Norte, tentam arrecadar dinheiro para virem ao Rio de Janeiro. Beatriz Vitória, a irmã, chegou a lançar uma vaquinha online para pedir ajuda para comprar as passagens e, até o momento, já conseguiu pouco mais de R$ 1,4 mil, além de outros R$ 850 por meio do PIX. "Ainda é muito pouco, mas estamos tentando sair daqui. Estamos precisando muito de ajuda e apoio", pediu ela.

A adolescente foi baleada quando deixava a casa da tia do namorado para voltar para a dela, por conta do perigo da região, quando uma troca de tiros começou. A vítima ainda tentou se proteger atrás do portão e, após cessarem os disparos, ela gritou pedindo ajuda, momento em que vizinhos passaram a socorrê-la. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que uma mulher, que seria a jovem, é carregada no colo e colocada em um veículo do estilo picape, que deixa a comunidade.

O confronto aconteceu quando traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a região, atualmente dominada por milicianos. Moradores da Gardênia Azul viveram uma madrugada de tensão por conta da guerra entre os grupos criminosos rivais e utilizaram as redes sociais para compartilhar vídeos de momentos de terror. Em um deles, uma mulher pede para que sua mãe se abaixe para se proteger dos disparos e outro mostra que um tiro atingiu a parede de uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi verificar a informação de que criminosos estariam circulando armados pela Gardênia Azul. Ao chegarem ao local, os agentes foram atacados a tiros, houve confronto e os bandidos conseguiram fugir. A PM disse ainda que não foi informada sobre a moradora ferida. Ainda de acordo com a corporação, não houve registro de novos confrontos na comunidade e o policiamente segue reforçado neste sábado. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Parentes da vítima serão ouvidos e diligências serão realizadas para identificar a autoria do disparo.

Serviço