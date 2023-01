Na ação, foram apreendidas 120 cápsulas de cocaína - Divulgação

Na ação, foram apreendidas 120 cápsulas de cocaínaDivulgação

Publicado 21/01/2023 11:17

Rio - Policiais militares do 26° BPM prenderam, na tarde desta sexta-feira (20), um suspeito de tráfico de drogas no bairro do Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com a PM, os agentes receberam informação de um homem que estaria comercializando drogas na região. Ao chegar no local, a equipe prendeu o suspeito. Com ele, foram apreendidas 120 cápsulas de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada à 106ª DP (Petrópolis).