Há previsão de pancadas de chuva ao longo do sábadoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 21/01/2023 08:24 | Atualizado 21/01/2023 09:00

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade à 0h deste sábado (21), após a forte chuva que atingiu a cidade na noite de sexta-feira (20). Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão é de que ainda ocorram pancadas durante os períodos da manhã e da tarde de hoje, mas não deve chover à noite. A máxima esperada para o dia é de 31º C, com mínima de 20º C. Com ventos fracos a moderados, o céu fica nublado a encoberto.

O município estava em estágio de mobilização desde às 19h10 de ontem, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Por conta da chuva, foram registrados oito bolsões d'água no município, sendo três deles na Penha; dois no Galeão, um na Vila Valqueire; um em Ramos; e outro no Centro. Equipes da Prefeitura do Rio atuaram nesses locais. Confira abaixo.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, no domingo (22) e na segunda-feira(23), não deve chover na cidade e, apesar do céu parcialmente nublado, as temperaturas sobem, podendo registrar máxima de 35º C nos dois dias, e mínimas de 20º C e 19º C, em cada um deles, respectivamente. Na terça (24) e na quarta-feira (25), podem ocorrer novas pancadas de chuva isoladas durante a tarde, mas o tempo permanece quente, com termômetros podendo marcar máxima de 36º C. A mínima prevista é de 21º C nos dois dias, que terão céu nublado.

Bolsões d'água



- Rua Boré, na altura da Rua Tejo, em Vila Valqueire;

- Estrada do Galeão, na altura da Avenida Quatro, no Galeão;

- Rua Aimoré, na altura do número 297, na Penha;

- Avenida Teixeira de Castro, na altura Rua Barros Barreto, em Ramos;

- Avenida Brasil, na altura do Gasômetro, em São Cristóvão, no sentido Centro;

- Avenida Vinte de Janeiro, na altura da Estrada do Galeão, no bairro Galeão, sentido Aeroporto.

- Rua Monsenhor Alves Rocha, na altura da Estação do BRT Monsenhor Ales Rocha, na Penha, sentido Olaria;