Polícia Militar reforçou o policiamento na região da Gardênia Azul após o confronto - Reprodução/Redes Sociais

Polícia Militar reforçou o policiamento na região da Gardênia Azul após o confrontoReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/01/2023 17:40





De acordo com uma prima, Natália da Silva, 18 anos, Márcia Vitória já passou por três cirurgias. “Ela está em coma induzido, os médicos estão esperando para saber se o organismo dela vai reagir. Ela fez uma cirurgia na perna e duas na barriga, a bala atingiu o baço e o fígado, ela está entubada e o estado dela é delicado”, contou.



Ainda segundo Natália, os médicos explicaram que ela teve complicações, perdeu o baço, e está com dreno, sedada e com ventilação mecânica no CTI.



A prima explicou também que no momento em que foi atingida, Márcia Vitória estava na casa da tia do namorado e já estava indo pra casa justamente pelo perigo do do bairro.



“Quando ela chegou no portão da tia do namorado começou troca de tiros e ela foi baleada, ela ainda se escondeu atrás do portão e esperou passar os tiros, depois começou a gritar pedindo ajuda, a vizinha escutou e começaram a socorrer ela”, contou. Rio - A adolescente Márcia Vitória Sá Cardozo , 17 anos, baleada, na madrugada desta sexta-feira (20), durante um intenso confronto na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, está em coma induzido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e seu estado de saúde é considerado gravíssimo, segundo a família.De acordo com uma prima, Natália da Silva, 18 anos, Márcia Vitória já passou por três cirurgias. “Ela está em coma induzido, os médicos estão esperando para saber se o organismo dela vai reagir. Ela fez uma cirurgia na perna e duas na barriga, a bala atingiu o baço e o fígado, ela está entubada e o estado dela é delicado”, contou.Ainda segundo Natália, os médicos explicaram que ela teve complicações, perdeu o baço, e está com dreno, sedada e com ventilação mecânica no CTI.A prima explicou também que no momento em que foi atingida, Márcia Vitória estava na casa da tia do namorado e já estava indo pra casa justamente pelo perigo do do bairro.“Quando ela chegou no portão da tia do namorado começou troca de tiros e ela foi baleada, ela ainda se escondeu atrás do portão e esperou passar os tiros, depois começou a gritar pedindo ajuda, a vizinha escutou e começaram a socorrer ela”, contou.

fotogaleria



Conforme Natália, o pai e o namorado que estão no hospital acompanhando toda situação. Enquanto, a mãe e a irmã, que atualmente moram no Rio Grande do Norte estão desesperadas querendo voltar ao Rio.



A irmã, Beatriz Vitória Sá Cardozo, 22 anos, criou, inclusive, uma vaquinha online pedindo ajuda para que elas possam comprar as passagens para viajarem até o Rio.



"Nós duas, eu e minha mãe, que estamos querendo ir pra aí, ela sempre morou com a gente. Tem um mês que chegamos aqui e essa tragédia aconteceu na vida da minha irmã, a gente está desolada, sem chão, não sabemos o que fazer, só estamos no desespero porque queremos ver ela, ela precisa saber que as pessoas que a amam estão do lado dela. Só queremos ver nossa boneca, a dor está insuportável”, lamentou.



Quem quiser ajudar, pode doar através do link: Conforme Natália, o pai e o namorado que estão no hospital acompanhando toda situação. Enquanto, a mãe e a irmã, que atualmente moram no Rio Grande do Norte estão desesperadas querendo voltar ao Rio.A irmã, Beatriz Vitória Sá Cardozo, 22 anos, criou, inclusive, uma vaquinha online pedindo ajuda para que elas possam comprar as passagens para viajarem até o Rio."Nós duas, eu e minha mãe, que estamos querendo ir pra aí, ela sempre morou com a gente. Tem um mês que chegamos aqui e essa tragédia aconteceu na vida da minha irmã, a gente está desolada, sem chão, não sabemos o que fazer, só estamos no desespero porque queremos ver ela, ela precisa saber que as pessoas que a amam estão do lado dela. Só queremos ver nossa boneca, a dor está insuportável”, lamentou.Quem quiser ajudar, pode doar através do link: https://www.vakinha.com.br/3407605

Confronto



A troca de tiros aconteceu quando traficantes do Comando Vermelho tentavam invadir a região, atualmente dominada por milicianos. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a adolescente, que seria a jovem, é carregada no colo e colocada em um veículo do estilo picape, que deixa a comunidade em busca de socorro.



Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens do intenso tiroteio que aconteceu na localidade conhecida como Marcão. Em um vídeo, uma mulher pede para que sua mãe se abaixe para se proteger dos disparos. Em outro, um homem mostra que um dos tiros atingiu a parede de sua casa. "Sorte que eu e minha esposa 'tava' abaixado", diz ele.

Muitos Tiros na Gardênia Azul pic.twitter.com/vPUV6MmAbc — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) January 20, 2023 Gardênia azul clima tenso pic.twitter.com/iLQzCApc28 — inhaumaNoticias (@inhaumanoticias) January 20, 2023 Gardênia Azul

Ontem a noite traficantes do CV com o bonde do Lesk e Gargalhone, levaram o terror para os moradores da Gardênia. Lesk e Gargalhone se reuniram com os traficantes do CV na localidade do Karatê, no fim da tarde de ontem, e organizaram um grupo de 50 traficantes pic.twitter.com/qGoZejwGVh — Milícia RJ News (@RjMilicia) January 20, 2023 Além disso, várias casas de moradores foram atingidas por balas perdidas durante o intenso tiroteio na madrugada.

Além disso, várias casas de moradores foram atingidas por balas perdidas durante o intenso tiroteio na madrugada.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram verificar a informação de que criminosos estariam circulando armados pela Gardênia Azul. Ao chegarem ao local, os agentes foram atacados a tiros, houve confronto e os bandidos conseguiram fugir. Também em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver viaturas da corporação na comunidade e até mesmo um veículo blindado.



A PM disse ainda que não foi informada sobre a moradora ferida. O policiamento foi reforçado na região. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). "Parentes da vítima serão ouvidos e diligências serão realizadas para identificar a autoria do disparo", completou a nota.