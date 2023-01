BRT da linha 51 (Recreio x Vila Militar) é vandalizado pela terceira vez nesta semana - Divulgação

Publicado 21/01/2023 11:43

Rio - Um BRT da linha 51 (Recreio x Vila Militar) teve o ferro de sustentação que se liga com o balaústre arrancado e furtado nesta sexta-feira (20). Além disso, o retrovisor interno próximo a uma das portas também foi levado. Apenas nesta semana, esse foi o terceiro articulado vandalizado da frota que começou a circular no dia 16 de dezembro. Todos na mesma linha 51.

A Mobi-Rio informou que os reparos já foram feitos. Entretanto, foi necessário que o veículo ficasse cerca de quatro horas fora de operação.

O prefeito Eduardo Paes publicou sobre o ocorrido em seu Twitter.

Dinheiro público não existe. Existe dinheiro do pagador de impostos. SEU DINHEIRO! Olha o que fazem esses….. (hj não vou adjetivar pq ia ficar feio): furto do balaústre e do espelho retrovisor da porta. Linha 51 Recreio Vila Militar pic.twitter.com/ikKsAac39B — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 21, 2023

Na última quarta-feira (18), o banco de um ônibus foi furado, os assentos danificados e a borracha da janela puxada e rasgada. No mesmo dia, em outro veículo, um homem chutou a porta e depois quebrou a tampa do sistema do equipamento.