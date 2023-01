Prefeitura do Rio inaugura gerência de divisão da Comlurb em Jacarepaguá - Subprefeitura de Jacarepaguá

Prefeitura do Rio inaugura gerência de divisão da Comlurb em JacarepaguáSubprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 19/01/2023 21:03

Em um trabalho que contou com a iniciativa da Subprefeitura de Jacarepaguá, que firmou uma parceria público-privada com algumas empresas, foi inaugurada nesta quinta-feira (19) uma gerência de divisão de serviços da Comlurb, na Cidade de Deus, embaixo do Viaduto da Linha Amarela.



A área, que antes estava degradada, conta agora com contêineres habitacionais para o setor administrativo, salas de trabalho, além de refeitório, vestiários, depósito de materiais e um local de estacionamento para até seis caminhões da frota de coleta da Companhia. A base avançada teve um investimento privado de R$ 800 mil, funcionará diariamente e será mantida pela própria Comlurb.

Para a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, a situação não poderia mais esperar e, mesmo com as dificuldades de caixa, as conversas iniciaram desde o início da atual gestão e finalmente saiu do papel.

"A função da Prefeitura do Rio é identificar locais públicos em que precisamos agir de alguma forma. Enxerguei que aquele local precisava de uma obra de utilidade pública e uma cara nova para o espaço. Procurei a Comlurb e vi que construir uma base ali seria ótimo para melhorar nossos serviços na região. Tenho certeza de que a população irá aprovar. Vamos transformar uma área degradada com a instalação de uma unidade de serviço essencial para a região", disse Talita.



O local já ganhou reforço na iluminação, com instalação de 86 projetores com tecnologia LED, tornando o local mais claro, para segurança de motoristas e moradores. A área de cerca de mil metros quadrados foi gradeada, murada e preparada com concreto para instalação dos contêineres da nova gerência.



O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, também compareceu e enalteceu a importância dessa parceria e o novo espaço para a empresa.



"Com o empenho da Talita, uma grande parceira nossa, foi possível tornar viável essa nova gerência de divisão da Comlurb que vai dar um novo dinamismo à coleta da região, favorecendo principalmente os moradores da Cidade de Deus", afirmou.



O secretário municipal especial da juventude, Salvino Oliveira, é morador da Cidade de Deus e também foi conferir de perto o novo espaço.

"Enquanto gestor público e morador da Cidade de Deus, eu fico pessoalmente feliz com essa entrega para a comunidade. O descarte do lixo é um dos principais problemas da CDD e essa é uma boa oportunidade para a gente começar a reverter esse quadro e deixar um legado para a população que tanto anseia por melhorias. Esse novo equipamento da Comlurb vai trazer tecnologia, organização e dinamismo para a vida dos moradores", disse.