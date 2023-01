Base da Segurança Presente do Recreio dos Bandeirantes prende pedófilo - Divulgação

Base da Segurança Presente do Recreio dos Bandeirantes prende pedófilo Divulgação

Publicado 19/01/2023 21:02

Rio - Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso por agentes da base Recreio dos Bandeirantes da Operação Segurança Presente na manhã da última terça-feira (19). O criminoso de 44 anos estava foragido e foi capturado enquanto caminhava pela Avenida Glaucio Gil, no Recreio, Zona Oeste do Rio.



O crime aconteceu em julho de 2012, quando o homem abusou sexualmente de uma adolescente de 14 anos. O caso, no entanto, foi denunciado pela família da jovem em março de 2013, após descobrirem que a vítima trocava mensagens com o pedófilo.



A prisão foi efetuada após abordagem de policiais do Recreio Presente, que observaram atitude suspeita do criminoso. Após checarem a possibilidade de se tratar de um foragido da Justiça, agentes o levaram à 42ª DP (Recreio), onde foi constatado o mandado de prisão em aberto.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.