Rio tem mais de 76 mil mortes por causa da Covid-19 - Divulgação

Rio tem mais de 76 mil mortes por causa da Covid-19Divulgação

Publicado 19/01/2023 21:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta quinta-feira (19), que o Painel Coronavírus passará a ser atualizado semanalmente. O Estado do Rio registrou 359 novos casos de covid-19 e cinco mortes em decorrência do vírus em 24h.

Segundo a SES, a mudança acontece depois de uma análise da área técnica da secretaria justificando que há uma estabilidade do panorama epidemiológico neste momento. Desde o início da pandemia, decretada no início de março de 2020, são 2.719.059 confirmações e 76.636 óbitos.



As taxas de ocupação em enfermarias continua 75%, enquanto nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) segue em 45%.

Até o momento, 193.538 pessoas precisaram se internar devido a contaminação pelo vírus. De acordo com a atualização, a taxa de letalidade se manteve em 2,82%. Na cidade do Rio, esse número sobe para 2,94%. A cidade de Carapebus, no Norte Fluminense, tem a menor taxa com 0,65%.

De acordo com o vacinômetro, atualizado na última segunda-feira (16), 83% da população do estado com idade acima de 5 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo. O número sobe para 92% quando o recorte avalia pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço, foi aplicada em 54% da população. No caso do segundo reforço a taxa é de 21%.