Policiais do 41º BPM (Irajá) resgatam 292 animais silvestres no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio - Divulgação/ PMERJ

Publicado 19/01/2023 19:23

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) resgataram 292 animais silvestres que seriam colocados à venda em feiras livres na comunidade Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no início da tarde desta quinta-feira (9).

O cativeiro foi localizado após levantamento de dados de inteligência sobre uma quadrilha organizada de tráfico ilegal de animais silvestres. Entre os investigados está um homem, morador do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, suspeito de ser o responsável pelo abastecimento de diversas feiras livres que trabalham com o comércio ilegal de animais contrabandeado.



Ao todo, os agentes apreenderam 250 aves chanchão, nove corrupiões, 15 marias pretas, dois galos de campina, um melro e 15 tartarugas.

Se comprovado a ligação com o crime, o homem vai responder por adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, espécimes de fauna silvestre nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização.

A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).