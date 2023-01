Uma grande nuvem de fumaça foi vista a quilômetros de distância - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 19/01/2023 22:37

Rio - O Corpo de Bombeiros informou que terminou, na noite desta quinta-feira (19), o trabalho de rescaldo no galpão do terminal de cargas do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, que pegou fogo na tarde de quarta (18). O local foi entregue às empresas responsáveis para avaliação do prejuízo causado pelas chamas.

Dois helicópteros foram danificados pelas chamas durante o incêndio no galpão. Um terceiro foi preservado. Ainda não há informações sobre quem seria o dono desses veículos. Em nota, a empresa RioGaleão informou que a brigada do aeroporto atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros e que o acidente não deixou vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 13h45 e realizaram o combate ao incêndio no local até o começo da noite. O fogo de maior proporção foi controlado e por volta das 19h, os bombeiros começaram a realizar a operação de rescaldo.

Por conta do tamanho do incêndio, cerca de 100 militares de 17 unidades foram empenhadas na ocorrência com apoio de mais de 30 viaturas e helicóptero. O Corpo de Bombeiros informou ainda, na ocasião, que não foi acionado oficialmente para a ocorrência pela administração do aeroporto, via 193.

"Segundo relatos, a Brigada de Incêndio do Galeão tentou combater as chamas, sem o apoio da corporação, permitindo que o fogo se alastrasse. O Corpo de Bombeiros soube do incêndio graças à busca ativa nas diversas mídias e com isso conseguiu chegar a tempo de isolar as chamas no local aonde iniciaram, afastando o risco de propagação para a área da Base Aérea", disse a corporação em um comunicado.

Já a concessionária que administra o aeroporto contou que acionou os bombeiros, via 193, imediatamente às 13h44. A empresa ainda reforçou que cumpriu todos os protocolos de segurança operacional que regulamentam a atuação aeroportuária no país e reiterou a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio ainda serão apuradas.



Nas redes sociais, relatos mostram que a grande nuvem de fumaça foi vista em várias bairros do Rio.