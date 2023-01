Profissão de cuidador de idoso tem sido muito requisitada no Rio - Reprodução internet

Profissão de cuidador de idoso tem sido muito requisitada no RioReprodução internet

Publicado 19/01/2023 19:24

Rio - A Prefeitura do Rio, em parceria com o Senac, está oferecendo 75 vagas para o curso de cuidador de idosos. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas clicando aqui

O curso será dividido em três turmas, com 25 alunos cada. As aulas acontecerão no turno da tarde, das 13h às 17h, nas unidades do Senac de Irajá, Bonsucesso e Botafogo. A convocação dos candidatos será de acordo com a ordem de inscrição.

“A função de cuidador de idosos tem sido uma das mais procuradas pelas empresas parceiras da SMTE. Estamos atentos e formando novos profissionais para o mercado. Nossa prioridade é promover a inclusão produtiva no Município, atendendo aqueles que mais precisam e levando oportunidades de emprego para as comunidades informais”, explicou Alexandre Arraes, secretário municipal de Trabalho e Renda.



Serviço



- Irajá (Rua Emiliano Felipe, 173)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

-Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h



- Bonsucesso (Rua Dona Isabel, 700)

Data de início: 14/03/2023

Data do término: 15/08/2023

Aulas 3ª e 5ª feiras, das 13h às 17h



- Botafogo (Rua Bambina, 107)

Data de início: 20/03/2023

Data do término: 26/06/2023

Aulas 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 13h às 17h



Cursos para o Artesanato



A Prefeitura do Rio também está com pré-inscrição aberta para cursos de qualificação e capacitação destinados aos profissionais do artesanato. São eles: Apresentação de Produtos, Precificação, Qualidade e Acabamento, Venda e Exposição, Tendências dos Produtos, Fotografia e Exposição, Vitrine e Exposição, Merchandising e Imagem do Produto e a Marca, Como Preparar um Currículo e um Portfólio, A Importância dos Editais – como estar pronto para participar, Produção de Brindes e Souvenir e Sustentabilidade e o Artesanato.