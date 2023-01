Fuzis e coletes balísticos foram apreendidos - Reprodução

Fuzis e coletes balísticos foram apreendidosReprodução

Publicado 19/01/2023 18:58

Rio - Um suspeito, de participar de uma milícia, e outros três homens foram presos na tarde desta quinta-feira (19) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, depois de um confronto entre dois grupos paramilitares pelo controle da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para um confronto entre criminosos na região do Lameirão. De acordo com o comando da unidade, os policiais encontraram um suspeito caído ao solo já sem vida e prenderam outros três. Nenhum deles teve a identidade revelada.

A corporação ressaltou que dois dos presos foram socorridos para unidades hospitalares da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Na ação os policiais apreenderam dois fuzis, cinco carregadores, uma pistola e dois coletes balísticos. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).