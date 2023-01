Terreirão do Samba Nelson Sargento foi interditado nesta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

Terreirão do Samba Nelson Sargento foi interditado nesta quarta-feira pelo Corpo de BombeirosDivulgação

Publicado 19/01/2023 18:00

Rio - A Riotur afirmou que depredações e desgastes naturais foram os responsáveis pela interdição do Terreirão do Samba, no Centro do Rio. Em nota divulgada nesta quinta-feira (19), a empresa informou que alguns itens do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foram prejudicados durante o período em que o espaço ficou fechado.

Por fim, a Riotur também esclareceu que está em contato com o Corpo de Bombeiros e os ajustes já estão sendo providenciados.

Nesta quarta-feira, a corporação interditou o Terreirão do Samba por descumprimento do TAC e por apresentar irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico. Até o momento, o termo, que estava e vigor até 31 de dezembro, não foi renovado.

De acordo com a Riotur, a elaboração da TAC está no escopo da empresa e será entregue logo que concluída. O DIA perguntou sobre uma previsão para a reabertura do Terreirão, mas ainda não recebeu resposta.