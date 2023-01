Publicado 19/01/2023 18:39

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) abriu cerca de 100 mil vagas para quem deseja ingressar na rede municipal de ensino. As inscrições estão abertas até o dia 23 de janeiro para as modalidades pré-escola, Ensino Fundamental I e II e Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA). As vagas contemplam todos os segmentos e todas as regiões do Rio.

A secretaria ressalta que os alunos na Pré-Escola devem ter a partir de 4 anos completos até 31 de março de 2023. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site http://matricula.rio/

Com o objetivo de oferecer acessibilidade para quem não tem computador ou internet, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio das Naves do Conhecimento, está com unidades disponíveis para receber pais e responsáveis que desejam efetuar as inscrições de alunos na Rede Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Oito Naves do Conhecimento, localizadas nas zonas Norte e Oeste, estão disponibilizando computadores, conexão de internet e funcionário da equipe de suas unidades para dar suporte aos usuários no momento da realização da matrícula.



Serviço Naves do Conhecimento



Nave do Conhecimento Nova Brasília, no Complexo do Alemão (Zona Norte).

Endereço: Praça do Terço, ao lado do CineCarioca, Complexo do Alemão

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábado: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento de Padre Miguel (Zona Oeste).

Endereço: Av. Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábados: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento de Madureira (Zona Norte).

Endereço: Parque Madureira Mestre Monarco, s/n – Altura da Rua Manoel Marques

Horário de Funcionamento

Terça a Sábado: das 9h às 21h

Domingos: das 9h30 às 16h30

Segunda-feira: Fechada

Feriados: Fechada



Nave do Conhecimento de Irajá (Zona Norte).

Endereço: Praça Nossa Senhora da Apresentação

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábados: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento da Penha (Zona Norte).

Endereço: Rua Santa Engrácia – Praça Santa Emiliana

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábados: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento de Vila Aliança - Bangu (Zona Oeste).

Endereço: Rua Antenor Corrêa nº 1. Vila Aliança

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábados: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento de Triagem (Zona Norte).

Endereço: Rua Bérgamo, 320 – Bairro Carioca

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta: das 9h às 21h

Sábados: das 9h30 às 16h30

Domingos: fechada

Feriados: fechada



Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro (Zona Norte).

Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 1516, Engenho de Dentro (em frente à Estação Olímpica de Engenho de Dentro)

Horário de Funcionamento

Terça a sábado: das 9h às 21h

Domingos: das 9h30 às 16h30

Feriados: fechada