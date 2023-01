Suspeito foi preso pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/01/2023 18:03

Rio - Um homem identificado como Alan Pereira Dias foi preso, nesta quarta-feira (19), pelo homicídio de George Valença Fernandes. O crime aconteceu em agosto do ano passado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, os dois estavam em um bar movimentado da região quando se desentenderam. Após a discussão, Alan sacou a arma e atirou contra a vítima. Em seguida, fugiu do local sem prestar ajuda.

Os agentes da Divisão de Homicídios da Capital (DHC) cumpriram um mandando de prisão preventiva contra o suspeito. Com isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.