O policial militar da reserva sai do carro segurando bastão para brigar com outro motorista, com quem teve desentendimentoReprodução/Redes Sociais

Publicado 19/01/2023 17:05 | Atualizado 19/01/2023 17:42

Rio - O policial militar da reserva e coordenador de fiscalização da Operação Foco, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, André Aldgeire, foi afastado de suas funções pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (19), após se envolver em uma briga de trânsito na Barra da Tijuca. A confusão aconteceu na tarde desta quarta-feira e foi filmada por um motorista que passava pelo local.

Nas imagens, é possível ver Aldgeire descer do carro com um bastão na mão. O outro motorista envolvido na confusão descem de um carro branco, estacionado mais à frente.

A dupla se aproxima, parecem trocar xingamentos e o motorista bate no rosto do policial da reserva, que revida. A briga aconteceu na Avenida Lúcio Costa, próximo ao Hotel Windsor, entre o posto três e quatro da praia da Barra. O vídeo termina com um flanelinha e outras pessoas chegando para tentar separar os dois.

De acordo com o Programa Força Especial de Controle de Divisas, que era responsável pela Operação Foco, logo que o ocorrido chegou ao conhecimento da direção, foi instaurada uma sindicância para apurar os fatos.

"Diante disso, ficou determinado o afastamento do servidor de todas as suas funções até a conclusão do procedimento. A pasta reforça que é contra qualquer tipo de violência e que a atitude do servidor não condiz com a conduta dos agentes do Programa. A apuração será realizada em caráter de urgência", finalizou.