(Arquivo) Lançamento de livro do escritor Nei Lopes teve roda de samba na Livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor, Centro do Rio - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 19/01/2023 16:37

Rio - Quem gosta de livro, do Rio e de boa música ganhou de presente uma programação especial para o feriadão do padroeiro da cidade, São Sebastião. Duas tradicionais livrarias, a Folha Seca, no Centro do Rio, e a Belle Époque, no Méier, vão promover festas para celebrar, a primeira seu aniversário de 25 anos nesta sexta-feira (20), e a segunda, a reabertura, no sábado (21), após seis meses de um incêndio que atingiu a casa.



A Folha Seca faz aniversário justamente no dia do padroeiro do Rio de Janeiro, tema principal dos livros vendidos e lançados neste centro de cultura na Rua do Ouvidor. A data será celebrada com direito a piano de cauda na rua, sonho antigo do dono da casa, Rodrigo Ferrari, realizado em parceria com o pianista Cliff Korman, e que teve sua primeira edição em 2019. O número 37 da Ouvidor costuma unir lançamentos de livros com músicas, atraindo intelectuais, autores e artistas.



Dizem que a Folha Seca é "Onde o Rio se encontra". Ferrari acredita que o sucesso da livraria esteja justamente no acervo bem definido em temas cariocas, como história, música e futebol. "Fui aglutinando pessoas interessadas nesses assuntos. Por isso temos essa sinergia entre quem escreve e lê", conta o livreiro que pretende ir ao Méier no dia seguinte ao aniversário da casa celebrar a reabertura da Bélle Époque.

Livraria Belle Époque 'renasce das cinzas' no sábado (21) após seis meses fechada por um incêndio Divulgação



No sábado (21), é a vez da livraria da Rua Soares 50, no Méier, atrair os amantes dos livros e da cultura carioca. A Belle Époque, única do bairro, vai reabrir após uma campanha de doações e apoio por parte dos clientes. O dono da casa, Ivan Costa Silva pretendia abrir as portas no último dia 15, quando a livraria completou 5 anos de existência. Mas, as chuvas adiaram o evento, reagendado para passados exatos seis meses do incêndio. O incidente aconteceu no dia 21 de julho de 2022 provocado por um curto-circuito em um equipamento de som.



Ivan conta que não aguenta mais ver a livraria fechada e está feliz em reabri-la no feriado do padroeiro do Rio e no dia seguinte à festa da "mais carioca das livrarias", a Folha Seca, que também pretende prestigiar.



"Sábado vai ser lindo. Os festejos começam na sexta. Vou tentar dar um abraço no Rodrigo (dono da Folha Seca). Teremos uma festa linda aqui, com tanta gente abraçando. Vai ser a melhor reinauguração possível", celebrou.



O festejo de reabertura da Bélle Epoque vai começar às 10h e se estende até 21h30. Haverá o lançamento do livro "O Mau Humor de chuteiras", com um bate-papo com o autor Marcelo Dunlop com os escritores Ruy Castro e Luiz Antonio Simas. A partir das 13h30, o couro come com a roda de samba do grupo Raízes do Cachambi. O bloco "Quem Mora no Méia não Bobéia" também vai chegar em um horário surpresa para celebrar a reabertura da casa.