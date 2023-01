Imagem peregrina de São Sebastião passou por vários bairros do Rio na última segunda-feira (16) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/01/2023 16:43

Rio - O feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio, comemorado nesta sexta-feira (20), terá uma série de eventos em homenagem ao santo pelas ruas do município. A comemoração também causará mudanças no trânsito da cidade além de interferir no funcionamento do transporte municipal e na área da saúde.

O dia será marcado por 13 missas celebradas de hora em hora, a partir das 5h, no Santuário Basílica de São Sebastião, também conhecida como Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Uma delas será comandada pelo Cardeal Dom Orani Tempesta. A data também contará com a tradicional procissão saindo da Basílica até a Catedral Metropolitana, no Centro do Rio. A festividade tem entrada gratuita.



São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sendo muito lembrado na atualidade pelos devotos por ser considerado o santo das curas, protetor contra a peste, a fome e a guerra. As celebrações começam na sexta-feira (20), após o encerramento da Trezena de São Sebastião, nesta quinta-feira (19), realizada como ato preparatório para as festividades do dia padroeiro e da Arquidiocese do Rio.



Programação Especial

As missas serão realizadas das 5h às 19h na Basílica. Nas 10h, o Cardeal Dom Orani Tempesta será o responsável pela Missa da Cidade. Os horários são: 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e, missa de encerramento, às 19h.

Um dos pontos altos dos festejos será a procissão. Para aqueles que desejam participar da caminhada em oração, a concentração acontecerá às 15h no Santuário Basílica de São Sebastião, de onde sairá às 16h, em caminhada de 5km, até a Catedral Metropolitana do Rio, no Centro da cidade. A benção da água será realizada em garrafas de água mineral.



Além da procissão, também haverá a Corrida de São Sebastião. A largada está prevista para às 7h30 na frente da praça Cuauhtémoque, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Os corredores percorrerão distâncias de 5 e 10km até a Enseada de Botafogo. Na corrida de menor quilometragem, os participantes irão em direção ao bairro da Glória.

Interdições no trânsito

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), um esquema especial de trânsito será montado para garantir todo o trajeto da procissão. Serão interditadas as seguintes vias, das 13h às 21h:



I – Avenida República do Chile, ambas as pistas, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas;



II – Avenida Almirante Barroso, ambas as pistas, no trecho entre a Avenida Graça e a Rua Senador Dantas;



Equipes da Cet-Rio e GM-Rio irão acompanhar todo o deslocamento com viaturas e motocicletas, pelo seguinte itinerário, das 16h até o término:



Rua Haddock, Largo do Estácio, Rua Estácio de Sá, Praça Reverendo Álvaro Reis, Rua Frei Caneca, Túnel Martim de Sá, Avenida Henrique Valadares, Praça Cruz Vermelha, Avenida Henrique Valadares, Rua da Relação e Avenida República do Chile, chegando à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.



Neste dia ficará suspensa a área de lazer da Praça da Cruz Vermelha a partir das 15h.

Flamengo / Botafogo



Para viabilizar a montagem das estruturas da Corrida de São Sebastião, será necessária a interdição da Avenida Infante Dom Henrique, a partir de 0h30min na madrugada de sexta-feira (20), no trecho correspondente à área de lazer implantada aos domingos e feriados, assim sendo antecipada a sua interdição.



A Avenida das Nações Unidas que corresponde ao trecho da Enseada de Botafogo, será interditada às 5h da manhã, em ambos os sentidos. O trecho deverá ser liberado entre 10h e 11h e o trecho correspondente à área de lazer do Aterro do Flamengo permanecerá fechado até 18h, quando se encerra o horário de funcionamento da área de lazer.

Ilha do Governador



A partir das 05h de sexta-feira (20), ocorrerá a Festa do Padroeiro São Sebastião, na Praia de Olaria, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A partir das 17h, a procissão terá o seguinte percurso:



• Partindo da igreja na Praia de Olaria, 607, seguindo pela Praia do Cocotá, Rua Capitão Barbosa, Rua Tenente Cleto Campelo, Estrada do Cacuia, Rua Capitão Barbosa, Rua Mareante, Praia de Olaria, Av. Paranapuã, retornando para a igreja.



Olaria



Também haverá festa na Paróquia São Sebastião, em Olaria, na Rua Paranapanema, trecho entre a Rua Diomedes Trota e a Rua Antônio Rego. Para viabilizar o evento, as seguintes vias serão interditadas das 05h às 23h59:



1. Rua Paranapanema, trecho entre a Rua Diomedes Trota e a Rua Antônio Rêgo

• Veículos procedentes da Rua Diomedes Trota, com destino à Rua Paranapanema, seguirão pela Rua Diomedes Trota, Rua Major Rêgo, Rua Antônio Rêgo e Rua Paranapanema.



Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as unidades 24 horas da rede municipal – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante o feriado.

Outras unidades, como centros municipais de saúde, clínicas da família, policlínicas e o Super Centro Carioca de Saúde, não irão funcionar nesta sexta-feira (20). No sábado (21), as atividades serão retomadas normalmente: o Super Centro abre das 8h às 17h; e as demais unidades de Atenção Primária, das 8h às 12h.

Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que as unidades de urgência e emergência como os hospitais Getúlio Vargas, na Penha, o Azevedo Lima, em Niterói, e o Alberto Torres, em São Gonçalo, além de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), vão funcionar normalmente, durante 24 horas, no feriado.

Transportes

O MetrôRio irá funcionar das 7h às 23h nesta sexta-feira (20). A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.

Já o Posto de Gratuidade, na estação Central, não terá expediente. O espaço voltará a abrir as portas na segunda-feira (23).

Os trens da SuperVia irão funcionar com a grade de domingos e feriados, com viagens extras no ramal Japeri, sendo três de manhã, em direção a Central, e quatro na tarde e noite, em direção a cidade.



A concessionária também informou que será realizada uma manutenção da via férrea entre as estações Pavuna/São João de Meriti e Belford Roxo, das 9h às 19h. Nesse período, haverá necessidade de baldeação na estação Mercadão de Madureira.

Já a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados, na linha Arariboia. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Nesse dia, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá.