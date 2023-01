Deputado Átila Nunes (MDB) - LG Soares / Alerj

Publicado 19/01/2023 16:46 | Atualizado 19/01/2023 17:56

Rio – O deputado Átila Nunes (MDB) e o vereador Átila Alexandre Nunes (PSD) apresentaram, nesta quinta-feira (19), ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), uma denúncia de discriminação religiosa contra a Creche e Escola Dunamis, localizada em Campo Grande, na Zona Oeste.

O documento tem como base o fato de que a diretora da instituição de ensino anunciou, em seu perfil no Facebook, vagas para professora de ballet e professora de educação física, listando a religião cristã como um dos requisitos para o trabalho.

“Como relator da CPI da intolerância religiosa, não tenho dúvida de que há em curso uma demonstração de preconceito religioso. Uma professora não cristã é menos competente por quê?”, disse o deputado.

Na denúncia, é afirmado que o Brasil é formado por uma grande população de origem africana, e que empresas no país enraízam a ideia de que profissionais de outros segmentos religiosos devem ser banidos de um convívio social. Com isso, as pessoas muitas vezes esconderiam ou negariam suas origens religiosas por medo de sofrer discriminação.

“Tem-se que a conduta dos diretores da instituição de ensino Creche e Escola Dunamis não pode ser considerada como exercício da liberdade de expressão, na medida em que fere o sentimento religioso de todos os candidatos das religiões de matriz africana que se colocaram à disposição para disputar a vaga em aberta”, declara o parlamentar na representação ao MPRJ.

A equipe de O DIA procurou a Creche e Escola Dunamis a respeito da denúncia. Segundo a unidade, a postagem foi um equívoco e já foi solucionada. A escola garante que não tem discriminação por qualquer pessoa.

"Já tomamos as devidas providências. Somos uma escola pautada no respeito e jamais cometeríamos discriminação com qualquer pessoa. Temos funcionários de outras religiões", disse a creche.