O corpo de Tom Klak foi encontrado no último dia 10, seis dias depois do desaparecimento do jovemAcervo Pessoal

Publicado 19/01/2023 19:46 | Atualizado 19/01/2023 23:27

Rio - O corpo do turista alemão Tom Klak foi liberado e retirado, nesta quinta-feira (19), do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. O jovem de 28 anos foi encontrado morto no último dia 10 , próximo ao Arquipélago das Cagarras, em frente à Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio.

Até o momento, ainda não há informação sobre quando o corpo será encaminhado à Alemanha. Colegas de Tom, no entanto, já iniciaram uma vaquinha on-line para angariar fundos e pagar os serviços funerários. A meta de arrecadação é de 10 mil euros, que serão utilizados tanto para os custos no Brasil quanto no seu país natal. Na noite desta quinta-feira, o site sinalizava que cerca de 8.700 euros já haviam sido doados.

De acordo com pessoas próximas do jovem, ele será cremado na cidade de Lübeck , localizada na região de Schleswig-Holstein, norte da Alemanha. A expectativa por parte dos amigos e familiares é de que a cerimônia de despedida aconteça já na próxima semana.

O cadáver do rapaz foi encontrado por pescadores e resgatado pelos bombeiros, já em avançado estado de decomposição. No IML, os peritos confirmaram a identificação por meio da comparação da arcada dentária e a ficha odontológica da vítima, vinda do país natal do rapaz. O exame de necropsia apontou que a causa da morte foi afogamento.

