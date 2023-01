Janguiê Diniz é mestre e doutor em Direito, autor de 30 livros - Divulgação

Publicado 19/01/2023 19:58

Rio - O fundador do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, anunciou, nesta quinta-feira (19), a aquisição societária na Stanley’s Holding. O empreendedor serial adquiriu 20% da sociedade do grupo empresarial avaliado em 300 milhões de reais que atua nos setores de saúde, beleza, bem-estar, cosmético, tecnologia, investimento, educação, fintechs e startups. O principal objetivo é expandir as operações ao longo de 2023. A negociação aconteceu por meio do family office de investimentos, Epitychia. O valor da aquisição não foi revelado pelas partes envolvidas no negócio.

“Eu vejo a Stanley’s Holding com um potencial de crescimento sem precedentes, pois ela já nasceu com um viés totalmente inovador. Apostar nesse novo segmento veio através de uma análise criteriosa e de uma relação de confiança que foi sendo construída ao longo do tempo com o CEO e grande profissional, Stanley Bittar, referência no setor”, revelou, Janguiê Diniz.

O carro chefe da Stanley’s Holding é a Stanley’s Hair, empresa número 1 da América Latina em Transplante Capilar, na qual tem a missão de democratizar o acesso ao tratamento da calvície no Brasil, tornando acessível à maioria das pessoas. A empresa possui 16 anos de experiência e mais de 10.500 pacientes transformados. Suas unidades estão em Alphaville, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Recife, Belo Horizonte entre outros locais.

Para se ter uma ideia, a busca pela cirurgia de transplante capilar cresceu de forma surpreendente nos últimos anos. De acordo com a International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), o mercado em 2021, quando aconteceu o último levantamento, movimentou cerca de US$ 4,5 Bilhões. Isso reflete a maior aceitação e divulgação do tratamento contra a calvície, que possui como público predominante o sexo masculino, correspondendo à 87,3% dos pacientes.

Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), no País, 42 milhões de brasileiros têm calvície. O número é considerado tão expressivo, que os "carecas" ganharam um dia só deles. Em 14 de março é celebrado o Dia dos Carecas. Contudo, as pesquisas mostram que a maioria deles não se mostra muito satisfeito com a condição e fazem crescer as estatísticas de procura por procedimentos como o transplante capilar.

“Com uma sólida imagem de protagonismo construída ao longo do tempo, nós temos consciência da nossa autonomia, autoridade e visão de constante expansão, pois sabemos do potencial agregado nos serviços. O objetivo para 2023 é chegar ao número de 67 clínicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Não tenho dúvidas que com a chegada do Janguiê estaremos acelerando ao máximo nosso plano de crescimento e consolidação no mercado global”, acrescenta o CEO da Stanley’s Holding, Stanley Bittar.

Sobre Janguiê Diniz



Janguiê Diniz é mestre e doutor em Direito, autor de 30 livros, dentre eles: A Arte de Emprender; Fabrica de Vencedores; Axiomas da Prosperidade; Inovação em uma Sociedade Disruptiva; o Código Secreto da Riqueza e Seja um Fodido Obstinado, seus últimos best sellers. É o controlador do grupo Ser Educacional, uma das maiores empresas voltadas para o ensino superior do Brasil, sendo o maior grupo de ensino superior da região Nordeste. Também é um dos acionistas majoritários da BossaNova Investimentos. Como foco em investimentos, Janguiê criou a Epitychia - uma family office de investimentos sediada em São Paulo com enfoque em Private Equity, Venture Capital e Real Estate. Fundada pelo empreendedor e seu filho Thales Janguiê, ela visa investir em startups escaláveis empresas com grande potencial de crescimento. Desde sua fundação, já investiu em diversas startups e empresas como a Pitang IT, Bossa Nova Investimentos, Edulabzz, Goowit, Escola Conecta, Abi-Hub, Defender, Kiduca, Great Pages, Tranceptar, entre outras. Janguiê é ex- presidente e atual vice-presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.



Sobre a Epitychia

A Epitychia é uma family office de investimentos sediada em São Paulo com o foco em Private Equity, Venture Capital e Real Estate. Fundada pelo empreendedor Janguiê Diniz e seu filho Thales Janguiê, ela visa investir em Startups aceleráveris e empresas com grande potencial de crescimento. Desde sua fundação, já investiu em diversas startups e empresas como a Pitang IT, Bossa Nova Investimentos, Edulabzz, Goowit, Escola Conecta, Abi-Hub, Defender, Kiduca, Great Pages, Tranceptar, entre outras.



Sobre a Stanley’s Holding

A Stanley’s Hair Institute, uma das grandes empresas que fazem parte do grupo e comandada pelo Dr. Stanley Bittar, doutor em cirurgia plástica pela Cambridge International University, mestre em medicina estética pela Universidade de Córdoba na Espanha, fundador da Stanley’s Holding e com mais de 16 anos de experiência, se tornou a maior rede de clínicas da América Latina, referência absoluta em Transplante Capilar com técnicas exclusivas, profissionais altamente capacitados, entregando a máxima qualidade e segurança em cada procedimento realizado.