Agentes da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal aturam no resgate da mulher submetida a cárcere privado - Divulgação / Robert Gomes / GM-Rio

Publicado 19/01/2023 20:06

Rio - Uma mulher de 22 anos submetida a cárcere privado foi resgatada na noite do último domingo (15) em uma comunidade na Zona Oeste do Rio. A vítima estava presa na casa do ex-companheiro, de 31 anos, quando conseguiu entrar em contato com a Guarda Municipal. O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

A ligação foi feita por volta das 5h, enquanto o homem dormia. A jovem disse que havia sofrido agressões físicas e utilizou um aplicativo de localização para que pudesse ser rastreada. O local indicado coincidia com a residência do suposto agressor. Dessa forma, os guardas da Ronda Maria da Penha solicitaram apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e do 18º BPM (Jacarepaguá).

Quando as equipes chegaram na casa, os dois já haviam saído. O suspeito, no entanto, soube que os agentes estiveram na sua residência e decidiu liberar a vítima em outro local, por volta das 23h.

Com isso, a mulher foi resgatada, acolhida e está sendo amparada pela medida protetiva de urgência vigente. Já o ex-companheiro foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.