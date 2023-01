A cidade do Rio é lembrada por sua natureza exuberante, com praias de tirar o fôlego - Estefan Radovicz

Publicado 20/01/2023 09:00

Rio – Há, no mundo, uma variedade de lugares que proporcionam experiências únicas e são desejados por pessoas de diferentes países. Alguns, porém, se destacam, como a cidade do Rio de Janeiro. Eleita um dos 25 destinos mais badalados para conhecer, a cidade maravilhosa foi apontada como um dos locais para realizar a “viagem dos sonhos”, e um dos lugares preferidos dos turistas.



A lista foi feita pelo Tripadvisor – um site de viagens – e busca homenagear alguns destinos em categorias, como hospedagem, culinária e passeios turísticos, levando em consideração as avaliações e opiniões dos viajantes em todo o mundo feitas no aplicativo durante um período de 12 meses.



Em sua descrição, o Rio é lembrado de imediato pela beleza natural. Suas praias e montanhas são consideradas “deslumbrantes” e “dramáticas”, respectivamente. Una-se isso à música, que só a cidade é capaz de produzir. A Bossa Nova e o Samba são lembrados na rápida apresentação, fazendo com que a capital seja descrita como “fácil de se apaixonar”. Escrita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, “Garota de Ipanema”, então, é o exemplo perfeito: a trilha sonora daqueles que aproveitam o melhor das praias cariocas.

Olhar a estátua do Cristo Redentor, sempre de braços abertos, é outro motivo para tornar o Rio charmoso e procurado. Inaugurada nos anos de 1930, a sétima maravilha do mundo, localizada sobre o Corcovado, na Zona Sul, é apontada na descrição como “a maior estátua Art Déco do mundo” e um dos motivos para aqueles que desejam visitar a capital.Para fechar, a celebração mais aguardada pelo fluminense ao longo do ano é também a grande procura de quem visita ao Rio. O Carnaval, que movimenta o turismo e gera quase um mês de folia – entre aquecimentos, blocos de rua e os famosos desfiles na Sapucaí –, é descrito como “uma festa exuberante, com uma extravagância de música, dança e fantasias”. O colorido das ruas inebria quem participa, deixa um gosto de quero mais e quem já veio e gera expectativa em quem deseja conhecer.Em primeiro lugar da lista vem Dubai, no Emirados Árabes, seguido por Bali, na Indonésia, e Londres, no Reino Unido.O Brasil também é premiado em outras categorias. São Paulo foi eleito um dos melhores destinos culturais do mundo, levando em conta gastronomia e arte, abrigada nos museus espalhados pela cidade. A descrição da capital paulista sugere também “excursão pelos diferentes e animados bairros, além de ótimas compras”. No estado de mesmo nome, o município de Brotas é citado na categoria de experiências gerais, qualificado como uma das “melhores atividades pelo mundo”.Nas 25 melhores praias do mundo, estão a Quarta Praia, no Morro de São Paulo, na Bahia, a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e a Baía dos Golfinhos, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. O país também se destaca na categoria de hotéis, em Gramado, e na gastronomia, com restaurantes em Salvador e no Rio.