Confusão aconteceu na manhã deste sábado, 20 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/01/2023 19:09 | Atualizado 20/01/2023 19:59

Rio - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) informou, na tarde desta sexta-feira (20), que vai apurar as causas do acidente no metrô da Estácio

Durante a manhã, 29 ficaram feridas após um problema em uma escada rolante. Em um primeiro momento, o Metrô Rio afirmou que houve falha no equipamento. Depois, voltou atrás e disse que o aparelho foi "minuciosamente inspecionado e que não houve falhas no seu funcionamento".

Ainda foi afirmado que, até o momento, a informação seria de que passageiros tentaram descer pela escada rolante que estava subindo, o que teria causado o tumulto e as quedas. O MetrôRio disse que prestou atendimento e suporte aos clientes.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais municipais Souza Aguiar, no centro do Rio, Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.