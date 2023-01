Grupo atuava em ruas do Flamengo, na Zona Sul, e também do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste - Divulgação

Grupo atuava em ruas do Flamengo, na Zona Sul, e também do Recreio dos Bandeirantes, na Zona OesteDivulgação

Publicado 20/01/2023 18:39

Rio - Agentes da Operação Aterro Presente conduziram, nesta sexta-feira (20), 11 flanelinhas que atuavam de forma irregular no Flamengo, na Zona Sul. A equipe do programa chegou aos suspeitos após denúncias de que o grupo estaria extorquindo motoristas que tentavam estacionar em vagas na região.

Os flanelinhas usavam coletes iguais aos dos guardadores credenciados pela Prefeitura do Rio, mas não tinham autorização para atuar no local. Segundo o Aterro presente, eles cobravam pelo estacionamento nas avenidas Ruy Barbosa e Oswaldo Cruz, além de trecho da Praia do Flamengo.

Após a abordagem, todos os flanelinhas foram levados à 9ª DP (Catete) onde foram autuados e liberados, já que não havia vítimas presentes. O grupo responderá em liberdade. A Polícia investiga os 11 por exercícios ilegal da profissão. Dez dos conduzidos à delegacia já tinham antecedentes criminais.



Quatro detidos no Recreio

Ainda durante a tarde desta sexta-feira, outros quatro flanelinhas foram detidos por agentes do Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes. De acordo com a operação, o grupo atuava de forma irregular na Avenida Lúcio Costa e em ruas paralelas. Eles também vestiam coletes iguais aos usados por guardadores credenciados.

A ação na Zona Oeste teve o apoio da Secretaria de Ordem Pública e também de PMs do 31º BPM (Recreio). A atuação dos policiais terminou com a apreensão de quatro coletes reflexivos, um molho de chaves mestras e R$ 244, 00 em espécie. Os detidos foram levados à 42ª DP (Recreio), onde foram autuados por exercício ilegal da profissão. Todos responderão em liberdade.