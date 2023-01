Ação coordenada da prefeitura impede a realização de evento irregular na Praia do Recreio

Rio - Uma ação integrada da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal e da Polícia Militar impediu, na noite desta quinta-feira (20), a realização de um evento irregular na praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Chamado de Luau, o encontro vinha sendo combinado pela internet para acontecer na altura do Posto 12. Durante a ação, a Seop apreendeu cinco caixas de som.

De acordo com o órgão, o evento vinha sendo monitorado pela Prefeitura do Rio, que não autorizou sua realização. O convite para o Luau era compartilhado pela internet e aplicativos de mensagem. As postagens, inclusive, orientavam os frequentadores a levarem suas próprias bebidas e caixas de som.

A festa estava marcada para começar às 21h30 desta quinta-feira e seguiria pela madrugada desta sexta. Mesmo com a ação da prefeitura, um grupo grande de pessoas permaneceu na faixa de areia até o início da manhã.

Em nota, a secretaria esclareceu que permanecer na praia é permitido, desde que sejam cumpridas as regras como, por exemplo, não usar caixas de som. O local segue com reforço de agentes da Guarda Municipal e também de policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).

Festa do Clareou é multada

A ação da Seop acontece menos de uma semana após evento do grupo de pagode Clareou, que também era desautorizado, deixar rastro de sujeira na mesma praia. Na ocasião, os organizadores do evento foram multados em R$ 140 mil por danos ambientais causados pelo descarte de lixo do público. A festa aconteceu no último domingo (15).

O evento deixou um rastro de lixo flagrado em vídeos por moradores da região na manhã seguinte. A condição da praia provocou a revolta de muitos usuários nas redes sociais. De acordo com a Comlurb, foram removidas 88,4 toneladas de lixo da faixa de areia da praia do Recreio dos Bandeirantes no local onde ocorreu o evento.