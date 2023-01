Caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis) - Reprodução

Publicado 24/01/2023 18:54

Rio - Dois homens, suspeitos de espancarem até a morte Gustavo de Lima Fernandes, de 41 anos, foram presos nesta terça-feira (24) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O crime aconteceu na madrugada de domingo (22) em um posto de gasolina.

Câmeras de segurança do local flagraram a dupla cometendo o crime. A vítima estava no chão enquanto os suspeitos davam chutes na cabeça de Gustavo. Uma das principais vertentes de investigação é que o crime teria sido motivado por ciúmes porque um dos suspeitos seria casado com a ex-mulher da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada por agentes da 105ª DP (Petrópolis) após um trabalho de inteligência. Contra os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis. Após as formalidades, eles foram encaminhados para o sistema prisional.



O crime aconteceu na Rua Coronel Veiga. Agentes do 26º BPM (Petrópolis) foram acionados para o local onde encontraram Gustavo já em óbito.