Casos estão sendo investigados pela 105ª DP (Petrópolis) - Google Street View

Publicado 23/01/2023 16:54 | Atualizado 23/01/2023 16:57

Rio - Um homem, identificado como Gustavo de Lima Fernandes, de 41 anos, morreu após ser espancado por dois homens na madrugada deste domingo (22), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Além deste crime, Reinaldo José de Paula, 41, pessoa em situação de rua, foi esfaqueado próximo ao terminal rodoviário do município. A Polícia Civil investiga ambos os casos.

Segundo a Polícia Militar, a morte de Gustavo aconteceu na Rua Coronel Veiga. Agentes do 26º BPM (Petrópolis) foram acionados para o local onde o encontraram já em óbito. Informações preliminares apontam que dois homens espancaram a vítima até a morte e deixaram o corpo no local.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas já foram ouvidas na 105ª DP (Petrópolis) e imagens de câmeras de segurança foram analisadas. Os agentes identificaram dois autores e realizam diligências para encontrar os suspeitos.



Já próximo ao Terminal Rodoviário Imperatriz Leopoldina, no Centro do município, Reinaldo José de Paula, uma pessoa em situação de rua, foi esfaqueado. O suspeito também é um homem em situação de rua. A PM informou que policiais do 26º BPM foram até o local e encontraram a vítima caída com ferimentos de faca.

Reinaldo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Alcides Carneiro com ferimentos graves. Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde não respondeu sobre atualizações de seu estado de saúde. A 105ª DP (Petrópolis) também abriu uma investigação sobre o caso.