Idoso foi levado a uma central de acolhimento e depois transportado para um abrigo de idosos na Ilha - Divulgação / GM-RIo

Publicado 23/01/2023 16:43 | Atualizado 23/01/2023 16:52

Rio – Guardas municipais e equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social atuaram em conjunto, neste domingo (22), no acolhimento de um idoso de 94 anos que foi abandonado na Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, Região Portuária da capital.

Segundo a Guarda Municipal (GM-Rio), os agentes da 1ª Inspetoria (Centro) estavam reforçando o patrulhamento no entorno do terminal quando foram abordados pelo motorista de um veículo. Ele apresentou o idoso e disse ter sido orientado a deixá-lo lá, adicionando que o homem não tinha para onde ir. Após tê-lo deixado com os guardas, o condutor foi embora e não possível identificá-lo.

A equipe da GM-Rio verificou que o homem abandonado não tinha nenhum pertence faltando, em posse inclusive de documentos de identificação, do cartão do SUS e do cartão de pagamento do INSS. Ele foi então conduzido até a Praça da Cruz Vermelha, no Centro, onde havia uma equipe da Secretaria de Assistência Social. No local, recebeu o suporte necessário e foi levado a uma central de acolhimento na Rua da Carioca, onde aguardou até ser transportado para um abrigo de idosos na Ilha do Governador.