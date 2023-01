Agentes da Seop e da Guarda Municipal realizaram ação de ordenamento urbano no Rio - Divulgação / Seop

Publicado 23/01/2023 16:00 | Atualizado 23/01/2023 16:02

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal realizaram ações de ordenamento urbano e fiscalização de trânsito durante o feriado e o fim de semana no Rio. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), os agentes multaram 62 barraqueiros por loteamento ilegal das praias cariocas e rebocaram 177 carros estacionados de forma irregular.

Nas praias, os guardas apreenderam cadeiras e guarda-sóis utilizados para reservar faixa de areia antes da chegada de clientes. Além disso, também foram confiscados materiais de ambulantes, como bebidas em garrafas de vidro, botijões de gás, churrasqueira, facas, carrinhos de compras e caixas de som.

"Tivemos um fim de semana prolongado aqui no Rio em função do feriado na sexta, com sol, calor, praia e cidade cheia, e a Seop, junto com a Guarda Municipal, desenvolveu diversos trabalhos. Nós realizamos várias operações nas praias para combater o loteamento de areia, seja por quiosque ou por barraqueiro. Fizemos apreensões de guarda-sóis irregulares, de cadeiras que estavam sendo colocadas nas areias sem a presença de clientes, que é proibido, e apreensão de garrafas de vidro. A Seop vai continuar reprimindo o comércio ambulante ilegal, que prejudica a circulação das pessoas e o comércio formal da cidade", comentou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Já no trânsito, os agentes aplicaram 781 multas por estacionamento irregular ao longo do fim de semana. Com isso, 177 carros foram removidos.

"A gente fez operações para fiscalizar estacionamento irregular através dos nossos reboques. Uma grande quantidade de veículos foram rebocados, lembrando que a gente sempre reforça a importância da observação da sinalização de trânsito", concluiu Carnevale.