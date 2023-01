A operação contou com a presença de cães farejadores - Divulgação/PF

A operação contou com a presença de cães farejadoresDivulgação/PF

Publicado 23/01/2023 15:14

Rio - A Polícia Federal prendeu um passageiro durante uma operação no Aeroporto Santos Dumont, no município do Rio, nesta segunda-feira (23). A ação contou com uma série de fiscalizações em voos nacionais e de conexões internacionais. Foram inspecionados também, direta e indiretamente, passageiros, tripulantes, aeronaves e bagagens, por intermédio de agentes de segurança, escâneres, câmeras de vigilância e cães farejadores.



Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio contra um homem acusado de praticar o crime de peculato contra administração pública. O homem, que era ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, foi preso ao desembarcar no aeroporto.