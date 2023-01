A autora do furto permanece presa e está à disposição da Justiça - Divulgação

Publicado 23/01/2023 16:12

Rio - Uma mulher foi presa, na tarde deste domingo (22), por agentes da Operação Segurança Presente após roubar chocolates de um supermercado no Leblon, Zona Sul do Rio. Ela havia furtado R$ 263 de chocolates no total. Com a ajuda de uma comparsa, que conseguiu fugir, a suspeita de 39 anos tentou levar dez caixas de chocolate, quatro foram recuperadas.

De acordo com agentes do Segurança Presente Presente Leblon, foram acionados após funcionários do estabelecimento suspeitarem da dupla. Pelas imagens de uma câmera de segurança, ela foi flagradas guardando as caixas de chocolate em uma bolsa. A ação foi rápida e durou cerca de 30 segundos.

Uma das criminosas foi detida em fuga na Avenida Ataulfo de Paiva, em direção à Rua Cupertino Durão, após se assustar com a chegada da viatura. Ela saiu da prisão em agosto do ano passado e tinha quatro anotações criminais: três por furto e uma por roubo com uso de arma de fogo. A outra mulher, ainda não identificada, conseguiu escapar após perseguição e levou seis caixas de chocolate.

A capturada foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. A autora do furto permanece presa e está à disposição da Justiça.